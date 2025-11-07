أخبار

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: قرار قضائي بإحالة المدعية العسكرية العامة للحبس المنزلي لمدة 10 أيام

Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 10:57 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

