الاحتلال ينسف منازل بخان يونس ويتعهد بتدمير جميع الأنفاق

نسف الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منازل في خان يونس، وأعلن عزمه تدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة رغم سريان وفق إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال "ينفذ عمليات نسف منازل وسط قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه أصدر تعليماته للجيش بتدمير جميع الأنفاق في قطاع غزة.

وأضاف كاتس -في تدوينة على منصة إكس- أنه أمر بتدمير الأنفاق حتى آخر نفق. وأردف "إذا لم تكن هناك أنفاق فلن تكون هناك حماس".

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي المناطق التي تنتشر فيها الأنفاق والتي ستشملها عمليات التدمير، ولا الجدول الزمني لتنفيذ القرار.

وجاءت تعليمات كاتس مع مواصلة إسرائيل خرقها الاتفاق، بتنفيذ أعمال قصف ونسف في مناطق شرق الخط الأصفر.

مناطق السيطرة

ويواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بعد انسحابه إلى ما يُعرف بالخط الأصفر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويفصل الخط الأصفر الذي نص عليه الاتفاق بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الجهة الشرقية منه، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالحركة داخلها في الجهة الغربية منه.

وخرق الجيش الإسرائيلي الاتفاق عشرات المرات، مستهدفا بالقصف وإطلاق النيران الفلسطينيين غرب الخط الأصفر، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار إبادة جماعية بدأت إسرائيل بارتكابها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.