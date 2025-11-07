أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: الاحتلال ينفذ عمليات نسف منازل وسط قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس

Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

