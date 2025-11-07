إسرائيل تستعد لتسلّم جثة أسير هذا المساء

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، إن إسرائيل تلقت إشارة أولية باحتمال الإفراج عن جثة أسير هذا المساء.

من جهتها، قالت القناة 15 الإسرائيلية، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستعد الليلة لتسلّم جثة أحد الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -مساء الأربعاء الماضي- جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) في خطوة جديدة ضمن التفاهمات الجارية بين حماس والوسطاء.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا أحياء وسلّمت جثث 21 من أصل 28، وقد بقيت 6 جثث جنود داخل القطاع وفق التقديرات الإسرائيلية.

وترهن إسرائيل انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلّم بقية الجثث، في حين تؤكد حماس، أن هذه العملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين نظراً إلى الدمار الهائل في غزة الذي يعيق الوصول إلى مواقع الدفن، مطالبةً الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ويأتي تسليم الجثة اليوم ليكون الـ22 منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال جهود الوسطاء مستمرة لتثبيت التهدئة ودفع المفاوضات نحو تنفيذ بقية بنود الاتفاق.