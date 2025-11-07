مذكرة توقيف تركية بحق 37 بينهم نتنياهو بتهمة الإبادة

أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، مساء اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون وأمنيون إسرائيليون.

وأوضح مراسل الجزيرة أن مذكرة التوقيف بتهم ارتكاب إبادة تشمل أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

الأناضول: النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية بينهم نتنياهو#عاجل pic.twitter.com/wCopKujSZR — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 7, 2025

حماس تشيد

بدورها، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدار النيابة العامة في إسطنبول مذكرة التوقيف بحق 37 بينهم نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان جيشه بتهمة الإبادة بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة -في بيان- إن هذه الخطوة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، في بيانها، دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان ومحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل هجماتها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق وتسبب منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.

وقد خلّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.