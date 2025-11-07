أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

طرد مشبوه يُخلي قاعدة عسكرية أميركية بولاية ميريلاند

U.S. Vice President J.D. Vance arrives onboard Marine Two, ahead of boarding a plane for travel to participate in a Turning Point USA event in Mississippi with Charlie Kirk’s widow, Erika Kirk, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S. October 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
قاعدة أندرو المشتركة تضم موقعا رئيسيا للقوات الجوية وتؤوي حوالي 60 ألف فرد من القوات الجوية وعائلاتهم (رويترز)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 18:24 (توقيت مكة)

أُخلي مبنى في قاعدة أندرو العسكرية المشتركة بولاية ميريلاند الأميركية، قرب واشنطن، بعد فتح طرد يحتوي على مسحوق أبيض مريب، ما تسبب في نقل عدة أشخاص إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وقالت القاعدة العسكرية، التي تضم موقعا رئيسيا للقوات الجوية الأميركية، وتؤوي حوالي 60 ألف فرد من القوات الجوية وعائلاتهم، في بيان، إن "أول المستجيبين ذهبوا إلى الموقع، وبيّنوا أنه لا تهديد فوريا، لكن التحقيق مستمر".

وفتحت فرق المواد الخطرة تحقيقا ميدانيا، وتم إغلاق الغرفة التي افتُتح فيها الطرد، فيما لم تُعلن القاعدة حتى الآن تفاصيل كاملة عن حالة المرضى أو طبيعة المسحوق.

المصدر: الجزيرة + سي إن إن

