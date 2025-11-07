طرد مشبوه يُخلي قاعدة عسكرية أميركية بولاية ميريلاند

أُجلي مبنى في قاعدة أندرو العسكرية المشتركة بولاية ميريلاند الأميركية، قرب واشنطن، بعد فتح طرد يحتوي على مسحوق أبيض مريب، ما تسبب في نقل عدة أشخاص إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وقالت القاعدة، التي تضم موقعًا رئيسيًا للقوات الجوية الأميركية، وتؤوي حوالي 60 ألف فرد من القوات الجوية وعائلاتهم، في بيان إن "أول المستجيبين ذهبوا إلى الموقع، وبيّنوا أنه لا تهديد فوري، لكن التحقيق مستمر".

وفتحت فرق المواد الخطرة تحقيقًا ميدانيًا، وتم إغلاق الغرفة التي افتُتح فيها الطرد، فيما لم تُعلن القاعدة حتى الآن تفاصيل كاملة عن حال المرضى أو طبيعة المسحوق.