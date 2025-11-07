سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، في إشارة إلى بحر اليابان.

ولم تعلن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أي تفاصيل أخرى، ولم يتضح نوع الصاروخ الباليستي أو المسافة التي قطعها.

من جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، وأنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنه لم ترد أي تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سول أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية عدة قبل ساعة من زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى الحدود بين الكوريتين في اليوم السابق.

وجاءت زيارة هيغسيث في أعقاب سلسلة مبادرات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي التقى به 3 مرات خلال ولايته الأولى.

ووسط توتر مستمر في شبه الجزيرة الكورية تعكف بيونغ يانغ على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وسط سباق مكثف للوصول إلى الجيل التالي من الصواريخ بعيدة المدى التي يصعب تتبعها واعتراضها.