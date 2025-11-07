مصدر سوري ينفي استضافة قوات أميركية بقاعدة في دمشق

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) ما نشرته وكالة رويترز عن استعداد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر لوكالة سانا، الخميس "تشهد المرحلة الراهنة تحولا في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم".

وأضاف "يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك".

وقد نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر قولها إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق للمساعدة في مراقبة اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل. لكنها أضافت أنه لم يتضح بعد موعد إرسال عسكريين أميركيين إلى القاعدة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.