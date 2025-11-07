رحيل سيون أسيدون أحد أبرز مناهضي الصهيونية بالمغرب

يوسف بناصرية

الدار البيضاء – توفِّي صباح اليوم الجمعة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب المناضل الحقوقي المعادي للصهيونية والتطبيع، ذو الأصول اليهودية سيون أسيدون بعد دخوله في غيبوبة دامت نحو 3 أشهر.

وكان أسيدون أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وعضوا في الأمانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وكذلك الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب).

وتوفي المعارض المغربي بعد قضائه نحو 3 أشهر في العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء جراء تعرضه لحادث داخل منزله بمدينة المحمدية في شهر أغسطس/آب الماضي.

وأعلن أصدقاء ومقربو سيون أسيودون وفاته. وقالوا في بلاغ إن حالته "تدهورت هذا الأسبوع"، رغم ظهور علامات تحسّن مشجّعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وداعاً سيون.. نضالك مستمرّ فينا

بقلوب مثقلة، نودع رفيقنا المناضل المغربي سيون أسيدون، أحد مؤسسي حركة المقاطعة (BDS) في المغرب، وصوتاً حراً حمل قضية فلسطين في قلبه حتى آخر لحظة. pic.twitter.com/nmg9OiOdCI — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) November 7, 2025

وطالب نشطاء ومحامون، بحسب البلاغ، النيابة العمومية بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء بالعمل على توضيح أسباب "هذا الوضع المأساوي الذي أدى في نهاية المطاف إلى وفاة سيون أسيدون".

ويُعد أسيدون ناشطا بارزا في المغرب ضد الصهيونية والتطبيع مع إسرائيل، ومناضلا من أجل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو الشركات الداعمة للاحتلال، خاصة من داخل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، التي تأسست عام 2005 لتشمل مجالات اقتصادية وثقافية ورياضية.

ويُعرف أسيدون بحضوره المتواصل في الفعاليات والمظاهرات الشعبية التضامنية مع فلسطين والمندّدة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان آخرها الاعتصام الشعبي أمام القنصلية الأميركية بالدار البيضاء في الثاني من أغسطس/آب الماضي، والمسيرة المتّجهة نحو ميناء طنجة يوم الثالث من أغسطس/آب السابق، احتجاجا على رسو سفن تحمل معدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.