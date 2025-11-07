دوي انفجارات قرب الخرطوم وتحليق مسيّرات فوق عطبرة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود تحليق مسيّرات وسماع دوي انفجارات، صباح اليوم الجمعة، في مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني قرب العاصمة الخرطوم.

وقال شهود في شمال مدينة أم درمان إنهم سمعوا أصوات "مضادات (أرضية) ومن بعدها انفجارات" من جهة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، ولاحقا من جهة محطة المرخيات للطاقة قبل تسجيل "انقطاع للتيار الكهربائي".

وفي وقت سابق قال مصدر في الجيش السوداني للجزيرة إن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة شمالي مدينة أم درمان.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة شمالي المدينة، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

كما تحدث شهود في عطبرة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال الخرطوم، عن "ظهور عدد من المسيّرات فوق المدينة أسقطتها المضادات الأرضية.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح دولي لهدنة إنسانية بعد نحو أسبوعين على سيطرتها على مدينة الفاشر، التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.

وتحدثت تقارير عن مجازر ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في الفاشر، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في شمال وغرب دارفور.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.