المسيّرات تعطل الطيران مجددا في بروكسل وتحلق فوق قاعدة عسكرية

توقفت حركة الملاحة الجوية لمدة نصف ساعة في مطار بروكسل الدولي، مساء الخميس، بسبب تحليق طائرة مسيّرة قرب المطار، كما أفادت وسائل إعلام محلية برصد طائرات مسيرة بمناطق أخرى في بلجيكا، من بينها قاعدة عسكرية ومحطة للطاقة النووية.

وقالت المتحدثة باسم وكالة "سكايز" المسؤولة عن مراقبة الملاحة الجوية في المطار إن "الرحلات تعطلت لمدة نصف ساعة اعتبارا من الساعة 9:23 مساء (8:23 بتوقيت غرينتش) ثم استؤنفت العمليات كالمعتاد".

في الوقت نفسه، تحدثت وسائل إعلام بلجيكية عن رصد 7 مسيّرات قرب محطة للطاقة النووية في شمال البلاد، كما رُصدت مسيّرات قرب قاعدة عسكرية.

وفي وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي، تسبب رصد طائرات مسيرة في تعليق حركة الملاحة الجوية مرتين في مطاري بروكسل ولييج. كما تكرر رصد المسيّرات قرب قواعد عسكرية في البلاد.

وعقد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي صباح الخميس لمناقشة هذه التطورات التي وصفها وزير الدفاع بأنها هجوم منسق.

وأحدثت الطائرات المسيرة المجهولة اضطرابات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، وأجبرت عدة دول على إغلاق مطاراتها مؤقتا.

ووجه مسؤولون أوروبيون اتهامات لروسيا بإطلاق هذه المسيّرات في إطار "حرب هجينة"، لكن موسكو نفت أي صلة لها بالأمر.