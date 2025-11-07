بزشكيان: إيران تسعى للسلام لكنها لن ترضخ

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إن طهران تسعى للسلام، لكنها لن ترضخ للضغوط ولن يجبرها أحد على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله إن بلاده "على استعداد لإجراء محادثات في ظل الأطر الدولية، لكن ليس إذا قالوا إنه لا يمكنكم امتلاك تكنولوجيا نووية، أو الحق في الدفاع عن أنفسكم (بالصواريخ) وإلا سنقصفكم".

وأضاف بزشكيان "نريد أن نعيش في هذا العالم في سلام وأمن، لكن لا نريد أن نكون أذلاء، وليس من المقبول أن يفرضوا علينا ما يريدون وننصاع نحن لهم".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه على مناقشة الأمر.

ورغم نفيها المستمر، ترزح طهران المتهمة من قبل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، وانضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الإيرانية.

ودفعت الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يوما، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في أبريل/نيسان الماضي.