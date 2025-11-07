بدء تسيير رحلات إلى مطار الموصل بالعراق بعد توقف دام 11 عاما

أعلنت محافظة نينوى العراقية، أمس الخميس، بدء تسيير رحلات طيران داخلية إلى مطار الموصل الدولي، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "طائرة للخطوط الجوية العراقية هبطت اليوم في أرض مطار الموصل الدولي في أول رحلة رسمية داخلية".

وأكد الدخيل وجود خطط لتنظيم رحلات إلى جميع محافظات العراق وبلدان مختلفة بالعالم من مطار الموصل، مشيرا إلى أن افتتاح المطار يمثل "فرصة تنموية كبيرة".

وتوقف المطار عن الخدمة جراء تعرضه لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على الموصل عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد افتتح المطار الذي أُعيد بناؤه بعد 8 أعوام من إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم الدولة الإسلامية، في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وصُمم المطار لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وهو قادر على استيعاب 630 ألف مسافر سنويا، وتبلغ طاقته للشحن الجوي نحو 30 ألف طن سنويا.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر في 10 يونيو/حزيران 2014 على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق ومركز محافظة نينوى في شمال البلاد.

وبعد معارك عنيفة، استعادت القوات العراقية بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، المدينة في 2017. وأعلنت بغداد في نهاية العام نفسه هزيمة التنظيم في العراق بعدما سيطر على مساحات واسعة من شماله وغربه.

واستعادت السلطات العراقية في فبراير/شباط 2017 السيطرة على مطار الموصل الدولي بعد 3 أعوام من تدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة.

وفي أغسطس/آب 2022، وضع رئيس الوزراء حينذاك مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة بنائه.