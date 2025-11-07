الكرملين يعلّق على تكهنات بوجود خلاف بين بوتين ولافروف

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التكهنات بوجود خلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقال بيسكوف إن مثل هذه التكهنات "لا تتوافق مع الواقع"، وإن لافروف مستمر في أداء مهامه وزيرا للخارجية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن لافروف لم يعد يحظى بثقة الرئيس بوتين.

ولوحظ غياب لافروف عن اجتماع مجلس الأمن الروسي الأربعاء، والذي ناقش فيه بوتين بدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية شاملة.

كذلك بدا لافتا، توقيع بوتين مرسوما يقضي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين رئيسا لوفد روسيا لقمة العشرين، ولم يرد اسم لافروف ضمن المشاركين.