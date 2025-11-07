أخبار|روسيا

الكرملين يعلّق على تكهنات بوجود خلاف بين بوتين ولافروف

SAINT PETERSBURG - SEPTEMBER 05: In this handout image provided by Host Photo Agency, President of the Russian Federation Vladimir Putin (L) and Russian Foreign Minster Sergei Lavrov (R) talk at the meeting of the BRICS delegation heads. The BRICS delegation is attended by the heads of state or heads of government of the five member states Brazil, Russia, India, China and South Africa (Photo by Alexei Danichev/Host Photo Agency via Getty Images)
فلاديمير بوتين (يسار) وسيرغي لافروف (غيتي-أرشيف)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 14:56 (توقيت مكة)

حفظ

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التكهنات بوجود خلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقال بيسكوف إن مثل هذه التكهنات "لا تتوافق مع الواقع"، وإن لافروف مستمر في أداء مهامه وزيرا للخارجية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن لافروف لم يعد يحظى بثقة الرئيس بوتين.

ولوحظ غياب لافروف عن اجتماع مجلس الأمن الروسي الأربعاء، والذي ناقش فيه بوتين بدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية شاملة.

كذلك بدا لافتا، توقيع بوتين مرسوما يقضي بتعيين نائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين رئيسا لوفد روسيا لقمة العشرين، ولم يرد اسم لافروف ضمن المشاركين.

المصدر: وكالات

إعلان