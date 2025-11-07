الحية: غزة صامدة وشعب فلسطين لا يقبل الاندثار

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية، إن الشعب الفلسطيني لا يقبل الاندثار، وسيواصل سعيه خلف حقوقه حتى ينالها، مؤكدا ضرورة ملاحقة قادة إسرائيل قانونيا على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأضاف في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال المؤتمر القومي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "غزة التي نابت عن الأمة ووقفت في وجه الطغيان، ما تزال تنادي الأمة لتقف معها لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة"، مضيفا أن "غزة اليوم جريحة وتحاول لملمة جراحها، لكنها في الوقت ذاته عظيمة وصامدة".

وقال الحية إن "أبناء غزة يبحثون عن مأوى، وشربة ماء وكسرة خبز وجرعة دواء، وعن حياة بين ركام المنازل والرمال الملطخة بدماء الشهداء"، مشددا على وجوب أن تبقى إسرائيل وقادتها "في دائرة الملاحقة القانونية"، ودفعهم إلى "محاكم جرائم الحرب على ما ارتكبوه في قطاع غزة".

طوفان الأقصى

وبشأن "طوفان الأقصى" قال الحية إنه كان ردا على تهميش القضية الفلسطينية ومحاولات طمسها وفرض واقع جديد في المنطقة، مضيفا أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكد أن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وإقامة دولته وعودة اللاجئين وتمكينه من تقرير مصيره.

واعتبر الحية أن العملية طمست السردية الباطلة وأعادت رسم السردية الحقيقية التي أيقظت البشرية والإنسانية من حول قضيتنا وشعبنا.

وأكد أن وقف العدوان على غزة يحمّل الجميع مسؤولية تاريخية تجاه مستقبلها، داعيا إلى "مدّ يد العون لإعادة إعمارها وبنائها من جديد كي تواصل مسيرتها نحو العودة والتحرير".