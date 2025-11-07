الجمهوريون يحبطون مشروع قرار يقيّد صلاحيات ترامب لضرب فنزويلا

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ضئيلة، قرارا قدّمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ ضربات عسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.

وصوّت ضد القرار 51 عضوا، مقابل تأييد 49، بينهم الجمهوريان راند بول وليزا موركوفسكي، ما أدى إلى إحباط المسعى الذي جاء وسط تزايد المخاوف من تصعيد عسكري أميركي في منطقة الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، أن إدارة ترامب تدرس خيارات ومخاطر عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا، قد تشمل استهداف الوحدات العسكرية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار التقرير إلى أن مستشاري ترامب طرحوا خيارات متعددة، من بينها هجمات على القوات الموالية لمادورو وعمليات ضد عصابات تهريب المخدرات، إضافة إلى السيطرة على حقول النفط الفنزويلية.

كما طلبت الإدارة إحاطة قانونية من وزارة العدل حول مدى شرعية تنفيذ العملية العسكرية دون الحاجة إلى تفويض مسبق من الكونغرس.

مقتل 3 أشخاص في البحر الكاريبي

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أمس الخميس، أن القوات الأميركية استهدفت قاربا يُشتبه بتهريبه المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

ونشر الوزير عبر منصة إكس لقطات جوية للضربة، التي قال إنها وقعت في المياه الدولية، مشيرا إلى أن القارب كان يديره "تنظيم مصنف كمنظمة إرهابية". وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء حملة واشنطن لمكافحة تهريبه المخدرات في الكاريبي إلى أكثر من 70 شخصا.

من جانبه، أعلن مادورو أنه استنفر 4.5 ملايين مسلح لمواجهة أي هجوم أميركي محتمل، مؤكدا أن بلاده "ستصدّ أي عدوان عليها".

وكان ترامب قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما يوسّع صلاحيات الجيش الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، تبعته تحركات بحرية أميركية قرب السواحل الفنزويلية، شملت غواصات وسفنا حربية، وسط تصريحات من هيغسيث بأن الجيش جاهز لتنفيذ عمليات في فنزويلا، بما في ذلك "تغيير النظام".