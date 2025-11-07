الاشتباه بضلوع طالب في انفجارات بمسجد في جاكرتا

ذكر مسؤولون إندونيسيون أن الانفجارات التي وقعت اليوم الجمعة في مسجد داخل مدرسة ثانوية بالعاصمة جاكرتا وأسفرت عن إصابة 55 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ربما كانت هجوما نفذه طالب.

وقال قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو إن المشتبه به (17 عاما) طالب في المدرسة المجاورة، وإن التحقيق جار لمعرفة خلفيته ودوافعه.

من جهته، قال صوفمي داسكو أحمد، نائب رئيس مجلس النواب، لوسائل الإعلام بعد زيارته مستشفى بجاكرتا، إن الطالب المشتبه به مصاب بجروح خطيرة ويخضع لعملية جراحية، بدون تقديم المزيد من التفاصيل أو الدوافع المحتملة.

ونقلت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء عن لوديويك فريدريتش نائب رئيس جهاز الأمن إن انفجارين وقعا في المسجد الذي يقع في مجمع سكني تابع للبحرية الإندونيسية في شمال جاكرتا.

وقالت الشرطة إن 55 شخصا نقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح وحروق طفيفة وخطيرة.

وأفاد شهود بوقوع عدة انفجارات، وهذا أدى إلى تحطم النوافذ وتصاعد الدخان، وقد فر العشرات من المجمع.

ويقع المجمع في منطقة مزدحمة في شمال جاكرتا ويقطنها العديد من العسكريين والضباط المتقاعدين.

وشهدت إندونيسيا سابقا هجمات على كنائس وأهداف غربية لكن ليس على المساجد.