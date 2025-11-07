إيران تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتجدد دعمها لحزب الله

أدانت إيران اليوم الجمعة الغارات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان أمس الخميس، وأكدت دعمها لحزب الله ولحكومة وشعب لبنان.

وقد نددت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بما وصفتها بـ"الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني"، مؤكدة تضامنها مع "حكومة وشعب لبنان".

وجددت إيران دعمها "للمقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه"، وفق تعبير البيان.

وشددت على "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة على الحروب ومحاسبته ومعاقبته".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة ضربات على مواقع في جنوب لبنان، قائلا إنها استهدفت مستودعات أسلحة لحزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قضاء صور بمنطقة مفتوحة في حي الوادي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة طير دبا (قضاء صور) إضافة إلى مبنى آخر في بلدة الطيبة (قضاء مرجعيون) وثالث في بلدة عيتا الجبل (قضاء بنت جبيل) ورابع في بلدة زوطر الشرقية (قضاء النبطية).

جريمة مكتملة الأركان

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الخميس إن الغارات الإسرائيلية على جنوب بلاده تعد جريمة مكتملة الأركان.

وجاء في بيان لعون أن "ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم".

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.