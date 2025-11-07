أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

طرد مشبوه يربك قاعدة أندروز الأميركية

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - NOVEMBER 05: U.S. President Donald Trump arrives to board Air Force One on November 05, 2025 at Joint Base Andrews, Maryland. President Trump is traveling to Miami to deliver remarks at the America Business Forum. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الرئيس ترامب في قاعدة أندروز في 5 نوفمبر الجاري ضمن رحلة قادته إلى ميامي (الفرنسية)
Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 10:48 (توقيت مكة)

ذكرت شبكة "سي إن إن" أمس الخميس أن وعكة أصابت عدة أفراد بعد تسليم طرد مشبوه لقاعدة عسكرية أميركية في ولاية ماريلاند، وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية، عن بيان صادر عن قاعدة آندروز المشتركة، أنه جرى إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن قام شخص "بفتح طرد مشبوه"، مضيفا "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى ومبنى متصل به، وفرض طوق أمني حول المنطقة".

وأوضح البيان "هرع مسعفو قاعدة آندروز المشتركة إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود تهديدات مباشرة"، وأشار إلى أن تحقيقا يتواصل.

وقاعدة أندروز هي القاعدة العسكرية التي يسافر عبرها كبار المسؤولين الأميركيين مثل الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس والوزراء بانتظام في إطار مهامهم الرسمية.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف.

وقالت الشبكة إن الغرفة التي فُتح فيها الطرد، وتقع في مبنى يضم مركز جاهزية الحرس الوطني الجوي، لا تزال مغلقة.

ولفتت إلى أن المحققين يقومون أيضا بتقييم مواد دعائية سياسية كانت مرفقة داخل الطرد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

المصدر: رويترز

