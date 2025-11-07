طرد مشبوه يربك قاعدة أندروز الأميركية

ذكرت شبكة "سي إن إن" أمس الخميس أن وعكة أصابت عدة أفراد بعد تسليم طرد مشبوه لقاعدة عسكرية أميركية في ولاية ماريلاند، وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية، عن بيان صادر عن قاعدة آندروز المشتركة، أنه جرى إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن قام شخص "بفتح طرد مشبوه"، مضيفا "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى ومبنى متصل به، وفرض طوق أمني حول المنطقة".

وأوضح البيان "هرع مسعفو قاعدة آندروز المشتركة إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود تهديدات مباشرة"، وأشار إلى أن تحقيقا يتواصل.

وقاعدة أندروز هي القاعدة العسكرية التي يسافر عبرها كبار المسؤولين الأميركيين مثل الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس والوزراء بانتظام في إطار مهامهم الرسمية.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف.

وقالت الشبكة إن الغرفة التي فُتح فيها الطرد، وتقع في مبنى يضم مركز جاهزية الحرس الوطني الجوي، لا تزال مغلقة.

ولفتت إلى أن المحققين يقومون أيضا بتقييم مواد دعائية سياسية كانت مرفقة داخل الطرد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.