أوكرانيا: أكثر من 1400 مقاتل من أفريقيا يحاربون مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، إن أكثر من 1400 مقاتل من أكثر من 30 دولة أفريقية يحاربون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تدمير وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة في بوكروفسك.

واتهم سيبيها روسيا بأنها تغري الأفارقة بتوقيع عقود وصفها بأنها "تعادل حكما بالإعدام"، وحث الحكومات الأفريقية على تحذير مواطنيها.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تحاول تعزيز قواتها المهاجمة من خلال تجنيد مقاتلين من مجموعة متنوعة من البلدان، وأحيانا عن طريق "التحايل".

وكتب سيبيها، على منصة إكس، أن "المواطنين الأجانب في الجيش الروسي يواجهون مصيرا محزنا، إذ يُرسلون مباشرة إلى هجمات بشرية يُقتلون فيها بسرعة"، على حد تعبيره.

وقد أعلنت جنوب أفريقيا أمس الخميس أنها فتحت تحقيقا بشأن انضمام 17 من مواطنيها إلى صفوف المرتزقة الروس، بعد تلقي نداءات استغاثة منهم للعودة إلى بلادهم، وفق رويترز.

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تواصل تدمير وحدات القوات الأوكرانية المحاصرة في بوكروفسك بحسب بيانها.

وقال موقع ريبار العسكري الروسي إن آليات عسكرية للجيش الروسي دخلت أحياء في مدينة بوكروفسك المحاصرة في ظل غارات جوية تعطل عمليات الجيش الأوكراني اللوجستية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات خاصة نفذت ضربة استهدفت البنية التحتية للوقود الروسي في شبه جزيرة القرم أمس الخميس، مشيرا إلى استخدام مسيّرات لضرب مستودع للوقود، مما أدى إلى تدمير خزان وإصابة قطارين محملين بمنتجات نفطية.

في المقابل، نفذت القوات الروسية أمس نحو 750 ضربة في 17 بلدة بمنطقة زاباروجيا شملت 9 غارات جوية و498 هجوما بطائرات مسيّرة، وفق الجيش الأوكراني الذي أشار أيضا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار في المباني السكنية والبنى التحتية والمركبات، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وكانت روسيا قالت أمس الخميس إن أوكرانيا شنت هجوما بما لا يقل عن 75 مسيّرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل، في حين أفادت كييف بأنها أسقطت 108 مسيّرات روسية، وسط تواصل المعارك في بلدات بوكروفسك وميرنوراد وكوبيانسك.

وتتبادل موسكو وكييف التصريحات بشأن السيطرة على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. وتقول روسيا إنها تحقق مكاسب ميدانية في جبهات دونيتسك وخاركيف، في حين تؤكد أوكرانيا صد الهجمات والتقدم بمواقع إستراتيجية.