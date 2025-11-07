أكسيوس: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك

كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية أن الحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال سفيرة إسرائيل لدى المكسيك عينات كرانتس نيغر، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية المكسيكية من إحباط العملية خلال صيف العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في واشنطن وتل أبيب قولهم إن المخطط يأتي ضمن شبكة إيرانية واسعة تستهدف شخصيات ودبلوماسيين إسرائيليين ويهود حول العالم، في إطار نشاط متزايد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وبحسب المصادر، فإن عملية الاغتيال كانت من تدبير الوحدة (11000) في فيلق القدس، وهي الجهة نفسها التي يُعتقد أنها خططت لهجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا وأستراليا خلال الأشهر الماضية.

وأضافت المصادر أن المخطط بدأ الإعداد له في نهاية عام 2024، بقيادة عنصر في الوحدة المذكورة كان ينشط سابقا في السفارة الإيرانية في فنزويلا لتجنيد عملاء في أميركا اللاتينية، قبل أن يعود لاحقا إلى طهران.

وأكد مسؤول أميركي أن "المؤامرة" كانت فعالة حتى منتصف 2025، قبل أن تُحبطها السلطات المكسيكية بالتعاون مع شركاء استخباراتيين دوليين، مشيرا إلى أن "التهديد تم احتواؤه بالكامل ولا يشكل خطرا حاليا".

ولم يقدم المسؤول الأميركي أدلة مفصلة أو يوضح كيفية إحباط المخطط المفترض، في حين رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات.

وشكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورن مرمورشتاين سلطات المكسيك على "دورها الحاسم في إحباط المخطط"، مؤكدا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "ستواصل العمل بتعاون وثيق مع شركائها الدوليين لإفشال أي تهديد إرهابي من إيران أو أذرعها ضد المصالح الإسرائيلية واليهودية في العالم".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها إيران بتدبير عمليات اغتيال ضد دبلوماسيين أو معارضين في الخارج، في حين تحتفظ إسرائيل بسجل طويل من استهداف مسؤولين إيرانيين في عمليات نفذت في دول ثالثة.

إعلان

ويفترض أن المخطط بدأ بعد أن هاجمت إسرائيل في الأول من أبريل/نيسان 2024 مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن مقتل ضباط رفيعين في الحرس الثوري، وأدى الهجوم إلى تعهدات بالرد من جانب إيران.

وسبق أن اتهمت الاستخبارات الإسرائيلية فيلق القدس بالتخطيط لاستهداف مصالح إسرائيلية ويهودية في الخارج.