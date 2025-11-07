أذربيجان تشترط قبل إرسال قوات إلى غزة

قال مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة ما لم يتحقق وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح المصدر، في تصريح لرويترز، أن "أذربيجان لا تريد تعريض قواتها للخطر، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقف العمل العسكري تمامًا"، مشيرًا إلى أن أي مشاركة من هذا النوع تتطلب موافقة البرلمان الأذربيجاني.

ويأتي الموقف الأذربيجاني في ظل محادثات تقودها الولايات المتحدة مع عدد من الدول، بينها إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا، ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشكيل قوة دولية قوامها نحو 20 ألف جندي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

وقال رئيس لجنة الأمن في البرلمان الأذربيجاني إن اللجنة لم تتلقَّ أي مشروع قانون بشأن إرسال قوات حتى الآن.

وبحسب مشروع القرار الأميركي المطروح على مجلس الأمن الدولي، فإن القوة المقترحة ستكون مخوّلة باستخدام "جميع التدابير اللازمة" -بما في ذلك استخدام القوة- لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن داخل القطاع.

ولم تعلن حركة حماس بعد موقفها من المقترح الأميركي، لكنها سبق أن رفضت فكرة نزع سلاحها أو إخلاء غزة من الأسلحة في أي تسوية سياسية مستقبلية.