دعم أميركي لمالي في مواجهة تهديدات "القاعدة" وسط نقص الوقود

أجرى كريستوفر لاندو مساعد وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، تناولت التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة.

وعبر لاندو، في منشور على منصة "إكس"، عن تقديره للقوات المسلحة المالية، مشيدا بجهودها في مواجهة الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

كما عبّر عن تطلع بلاده إلى "مزيد من التعاون" مع باماكو.

ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تحول علني في موقف واشنطن تجاه الحكومة العسكرية، بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.

وتأتي هذه الإشادة بعد أيام من قرار وزارة الخارجية الأميركية إجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي بسبب المخاطر الأمنية.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن تصريحات لاندو تمثل إشارة إلى رغبة واشنطن في إعادة بناء جسور التعاون مع السلطات المالية، في سياق أوسع من محاولات إدارة ترامب إصلاح العلاقات مع دول يقودها عسكريون في منطقة الساحل.

وقد شهدت المنطقة منذ عام 2020 سلسلة انقلابات أطاحت بحكومات مدنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما أدى إلى قطيعة مع شركاء غربيين تقليديين، أبرزهم فرنسا التي أُجبرت قواتها على مغادرة دول الساحل، فيما انسحب الأميركيون من النيجر.

The US commends the armed forces of Mali 🇲🇱 in their fight against Islamic extremist militants (JNIM). Today I had an excellent conversation with Mali’s Foreign Minister @AbdoulayeDiop8 to discuss our shared security interests in the region. Look forward to greater cooperation! pic.twitter.com/E3tge3sLnJ — Christopher Landau (@DeputySecState) November 4, 2025

حصار اقتصادي وضغوط متزايدة

وكانت الجماعة المسلحة فرضت حصارا على واردات الوقود، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى شلّ قطاعات واسعة من الاقتصاد المالي.

وقد تعرضت شاحنات الوقود لهجمات أثناء محاولتها الوصول إلى العاصمة باماكو، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أزمة معيشية خانقة.

وتضع هذه التطورات الحكومة المالية أمام تحديات متشابكة: أزمة اقتصادية خانقة، ضغوط أمنية متزايدة، وعلاقات دبلوماسية متقلبة مع القوى الغربية.

وبينما تسعى باماكو إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية عبر "تحالف دول الساحل"، يبقى مستقبل المواجهة مع الجماعات المسلحة مفتوحا على احتمالات أكثر تعقيدا.