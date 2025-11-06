نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك ولكن نخبرهم فقط بخطواتنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لا تطلب الإذن من واشنطن لمهاجمة قطاع غزة أو لبنان أو أي بلد آخر ولكن فقط تخبرهم بخطواتها.

واعتبر نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة- أن إسرائيل "تدافع عن نفسها بنفسها، وتقرر أين يكمن الخطر وتواجهه"، على حد زعمه "سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما نفعل بلبنان".

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار سواء التي تمت مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أو التي تمت مع حزب الله في لبنان.

ففي غزة ينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي منذ تم توقيعه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يستمر في قصف مختلف مناطق القطاع ونسف منازله إلى جانب أنه لا يزال يفرض حصارا خانقا على غزة ويقيد بشدة وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية إلى المحتاجين.

وفي لبنان صعّدت إسرائيل هجماتها عليه منذ أسابيع، بما في ذلك اغتيال أشخاص تدعي أنهم عناصر من حزب الله، وشن غارات في مناطق شرق وجنوب البلاد، ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الأول 2024 خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 4500 مرة.

كما تتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود، وأعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس أنه بدأ موجة جديدة من الضربات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعيد تحذير وصفه بالعاجل لسكان الجنوب.

وقال نتنياهو "لا نطلب الإذن بالتحرك من أصدقائنا الأميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا"، وأضاف "نحن والولايات المتحدة دولتان مستقلتان بينهما شراكة ولسنا وكلاء ولا قوة تابعة لأحد".

يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 68 ألفا و875 شهيدا وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض إلى جانب تدمير أكثر من 90% من منازل القطاع.

كما شنت إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.