منظمة يهودية أميركية تطلق مبادرة لرصد ومراقبة سياسات ممداني

واشنطن– بعد ساعات من إعلان فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، أطلقت رابطة مكافحة التشهير "إيه دي إل" مبادرة "مراقب ممداني"، بهدف تتبع ومراقبة سياسات وتعيينات الموظفين والمسؤولين في إدارته القادمة.

وأشار بيان للمنظمة -نشرته على حسابها على منصة إكس– إلى أن المبادرة توفر خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث معاداة السامية، إضافة إلى التدقيق في البحث عن السياسات والتعيينات القادمة، وكذلك قرارات التمويل المختلفة من مجلس المدينة.

وينتظر أن يؤدي ممداني القسم وبدء ممارسة مهامه كعمدة جديد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

1/ 📢 ADL is launching a comprehensive citywide initiative to track and monitor policies and personnel appointments of the incoming Mamdani Administration and keep Jewish New Yorkers safe. 🧵 Learn more: https://t.co/TBZO12DiB8 pic.twitter.com/7ENkX7Q5hM — ADL (@ADL) November 5, 2025

وقالت الرابطة، التي تعد من أهم المنظمات اليهودية وأقدمها إذ تأسست عام 1913، وتركز على محاربة معاداة السامية في أميركا وحول العالم، إنها ستعتمد على الخط الساخن لرصد المخالفات ورصد ومراقبة السياسات والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سلامة وأمن يهودي مدينة نيويورك، ويشمل ذلك سياسة التعليم وأولويات الميزانية والتدابير الأمنية.

كما تخطط الرابطة لاستخدام نتائج الرصد لتعبئة سكان نيويورك للرد على السياسات التي تعتبر تهديدا ليهود المدينة.

وتحتضن نيويورك أكبر عدد من اليهود في مدينة واحدة خارج إسرائيل، ويقدر اليهود في مدينة نيويورك بـ15% (ما يقرب من 960 ألف شخص) من إجمالي عدد السكان المدينة الذي يبلغ أكثر من 8 ملايين شخص.

معاداة السامية والإسلاموفوبيا

وقال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، إن "إطلاق المبادرة يأتي في الوقت الذي روج فيه ممداني، طوال حملته الانتخابية لروايات معادية للسامية، وارتبط وظهر مع شخصيات لديها تاريخ من معاداة السامية، وممن أظهروا عداء شديدا تجاه الدولة اليهودية يتعارض مع آراء الغالبية العظمى من سكان نيويورك اليهود".

وأضاف غرينبلات "نحن قلقون للغاية من أن هؤلاء الأفراد وهذه المبادئ ستؤثر على إدارته في وقت نتتبع فيه موجة وقحة من المضايقات والتخريب والعنف التي تستهدف السكان والمؤسسات اليهودية خلال السنوات الأخيرة".

جدير بالذكر أن مدينة نيويورك شهدت زيادة كبيرة في حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا في الوقت ذاته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشير قادة الجالية اليهودية بالمدينة إلى تخوفهم مما قد تؤدي إليه بعض سياسات ممداني التي طرحها خلال حملته الانتخابية، ومنها حل مجموعة الاستجابة الإستراتيجية لشرطة نيويورك، التي ترد على أعمال الشغب، مما قد يهدد سلامة الجالية اليهودية.

وكانت استطلاعات الرأي خارج لجان التصويت قد كشفت عن أن التصويت اليهودي الانتخابي ذهب بصورة كبيرة لصالح المنافس المستقل أندرو كومو بنسبة 60%، في حين حصل ممداني على أصوات 31% من يهود المدينة، أغلبهم من الشباب.

وحصل ممداني على ما يقرب من ثلث أصوات اليهود على الرغم من سجله الطويل من العداء للسياسات الإسرائيلية، ورفضه إدانة استخدامه عبارة "عولمة الانتفاضة"، واعتباره ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل ضد سكان القطاع.

جدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كان قد أعلن عقب اغتيال الناشط الجمهوري تشارلي كيرك قطع كل علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير، بعد أن انتقد جمهوريون يمينيون الرابطة لإدراجها منظمة الناشط تشارلي كيرك في أحد قوائم تصنيفاتها عن التطرف في موقعها الإلكتروني، واعتبارها واجهة حقوقية ذات أهداف سياسية.