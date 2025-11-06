مقتل روسي بهجوم مسيّرات أوكرانية ومعارك متواصلة قرب بوكروفسك

قالت روسيا اليوم الخميس إن أوكرانيا شنت هجوما بما لا يقل عن 75 مسيّرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل، في حين أفادت كييف بأنها أسقطت 108 مسيّرات روسية، وسط تواصل المعارك في بلدات بوكروفسك وميرنوراد وكوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 75 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، منها 49 في منطقة فولغوغراد وحدها حيث اندلع حريق في المنطقة الصناعية وقُتل روسي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن 13 مطارا في جميع أنحاء روسيا علقت رحلاتها الجوية وسط هجوم المسيّرات.

كما أعلنت سلطات مقاطعة كوستراما الروسية عن استهداف مسيّرات أوكرانية لمحطة فولغا ريشينسك الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية دون تعطل عمل المحطة.

في الأثناء، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 108 طائرات مسيّرة روسية الليلة الماضية من أصل 135 استهدفت مناطق عدة في البلاد.

وتشن أوكرانيا منذ عدة أشهر هجمات على مصافي النفط الروسية ومستودعاتها وخطوط الأنابيب في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

معارك بوكروفسك

كما نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها تقاتل قوات أوكرانية في بلدات بوكروفسك وميرنوراد وكوبيانسك.

ونقلت عنها أيضا أن القتال يدور في وسط بوكروفسك وفي المنطقة الصناعية بغربها.

وقالت إن روسيا نفذت هجمات جديدة خلال الليل على بنى تحتية أوكرانية للكهرباء والنقل، وأفادت بأن قواتها تتقدم شمالا داخل بوكروفسك في إطار محاولتها لفرض السيطرة الكاملة على المدينة.

بالمقابل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل هجومها على عدة جبهات خصوصا مدينة بوكروفسك في مقاطعة دونيتسك.

وأشارت إلى وقوع 260 اشتباكا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية، في حين تقصف القوات الأوكرانية مواقع قوات المشاة الروسية.

إعلان

كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 8 أشخاص في دنيبرو في الشرق وعدة أشخاص في زابوروجيا وخيرسون جنوبا.

من جهتها، قالت القوات الروسية إنها سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على 64 بناية جديدة في بوكروفسك، وأحبطت 3 محاولات أوكرانية لفك الحصار عن القوات المحاصرة في كوبيانسك.

وتتبادل موسكو وكييف التأكيدات والاتهامات بشأن السيطرة على مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. وتدّعي روسيا تحقيق مكاسب ميدانية في جبهات دونيتسك وخاركيف، في حين تؤكد أوكرانيا صد الهجمات والتقدم بمواقع إستراتيجية.