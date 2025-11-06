استشهاد طفل بالضفة وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس

استشهد طفل برصاص الاحتلال اليوم الخميس في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه، بينما أصيب فلسطيني شمال القدس المحتلة، وتواصلت حملة الاقتحامات بمدن الضفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون الليلة الماضية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل أبو سيفين في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه.

ونشرت قوات الاحتلال جنود القناصة على أحد بنايات البلدة وداهمت شوارعها.

كذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير غرب رام الله وحولت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت رفقة جرافات بلدة قطنة شمال غرب القدس.

#فيديو | جنود الاحتلال ينتشرون في موقع إصابة الشاب ببلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية وسط استمرار منع طواقم الإسعاف من الاقتراب منه pic.twitter.com/rYeu7kEkyz — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 5, 2025

إصابة عامل فلسطيني

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أصيب شاب الليلة الماضية برصاص الاحتلال بعد أن لاحقت قوات إسرائيلية عددا من العمال قرب جدار الفصل العنصري، وأطلقت النار تجاههم.

واستشهد منذ بداية العام الجاري 15 عاملا برصاص قوات الاحتلال، أو في أثناء الملاحقة داخل أراضي 48، أو بالسقوط عن جدار الفصل العنصري، وفقا لبيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح، حسب وفا.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطيني استشهاد 42 عاملا، وأكثر من 32 ألف حالة اعتقال في صفوف العمال.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، أسفرت الممارسات الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين في الضفة عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.