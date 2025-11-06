مسؤولة أممية: مفقودون في سوريا ما زالوا أحياء

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا، إن المؤسسة تملك معلومات موثوقة تفيد بأن بعض المفقودين لا يزالون على قيد الحياة، مؤكدة أن تحديد الهوية والإجراءات الجنائية يجب أن تُدار بقيادة وطنية سورية وبدعم دولي.

وأوضحت -في حوار مع وكالة الأناضول- أن المؤسسة تحقق في مصير مئات الآلاف من المفقودين السوريين ضمن 4 محاور هي: المفقودون على يد النظام والأطفال المفقودون والمهاجرون والأشخاص الذين اختفوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت أن المؤسسة "لديها معلومات موثوقة وقابلة للتحقق تفيد بأن بعض المفقودين أحياء. كما تملك بيانات تتعلق بأطفال مفقودين ونساء مفقودات قد يكن ضحايا للعبودية الجنسية أو الاتجار بالبشر".

واعتبرت أن البحث عن المفقودين في سوريا "ليس مجرد واجب إنساني، بل هو التزام أخلاقي جماعي".

وأفادت في تصريحاتها بأن المؤسسة تعمل بفريق من نحو 40 شخصا، مشيرة إلى أن "مأساة المفقودين لا يمكن لمؤسسة واحدة حلّها بمفردها. لا أحد يستطيع القيام بذلك وحده، فهذه ليست مهمة جهة واحدة".

وأكدت كينتانا أهمية إشراك المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء وعائلات المفقودين في عملية البحث.

وأردفت: "أنا على تواصل مستمر مع رئيس اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين التي أنشأها الرئيس السوري أحمد الشرع"، وقالت إن هذا "يحدث لأول مرة في التاريخ، لا يوجد مثال آخر يبحث فيه كيان دولي وآخر وطني في الوقت نفسه عن المفقودين".

وأوضحت كينتانا أن المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا أُنشئت قبل عامين بفضل نضال العائلات التي استطاعت إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إنشائها.

والمؤسسة المستقلة هي كيان تابع للأمم المتحدة أنشأته الجمعية العامة في 29 يونيو/حزيران 2023 استجابة للنداءات العاجلة من أفراد أسر الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا، لاتخاذ إجراءات لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم، وفق الأمم المتحدة.

إعلان

وفي 17 مايو/أيار الماضي، وبموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين باعتبارها هيئة مستقلة تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا في البلاد، وإنصاف ذويهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل المؤسسة المستقلة والهيئة الوطنية، قائلا إن عمل الجهتين معا فرصة غير مسبوقة لمواجهة تحدي البحث عن المفقودين بشكل مباشر.