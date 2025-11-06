"لا أريد أن أموت".. حقيقة فيديو لجندي أوكراني يبكي من شدة القتال

تزامنا مع تصاعد وتيرة المواجهات في شرق أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنديا يبكي على جبهة القتال، قائلا "لا أريد أن أموت".

وزعم ناشرو الفيديو أنه يعود لجندي أوكراني يواجه ظروفا قاسية في الجبهة بسبب شدة القتال وأن الشاب حديث التجنيد زج به في المعارك الدائرة ضد القوات الروسية.

وحظي المقطع بانتشار واسع وتفاعل كبير على المنصات الرقمية من قبل مستخدمين تداولوه، مصحوبا بتعليقات تتنوع بين إنسانية وسياسية، حيث جاء ذلك في خضم تضارب الروايات الميدانية بين موسكو وكييف بشأن تطورات القتال في محاور عدة، خصوصا في مدينة كوبيانسك التي تشهد اشتباكات عنيفة وقصفا متبادلا.

واستخدمت حسابات على المنصات الفيديو في سياقات متعددة لتصوير معاناة الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية، من بينها "شاب صغير زُج به في القتال".

المقطع الذي نال ملايين المشاهدات تداوله الناشطون على عدد من المنصات تحت عناوين مختلفة، منها حساب على إنستغرام الذي نشر الفيديو قائلا "جيش زيلينسكي يشهد هروب 20 ألف جندي شهريا، ويتم استبدالهم بـ 20 ألف مجند إجباري. هذا الشاب المسكين واحد من أولئك الذين أجبروا على الالتحاق بالقوات بعد أن تم زجهم في شاحنات قسرا. آمل أن يكون بأمان".

ما الحقيقة؟

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" تحقيقا معمقا للتحقق من صحة الفيديو المتداول، حيث تبين بعد مراجعة شاملة للمواد المتاحة على المنصات الرقمية أنه مضلل ولا يعود لواقعة حقيقية كما تم الترويج له.

من خلال عملية بحث عكسي الفيديو، توصل فريقنا إلى المصدر الأصلي حساب على منصة "تيك توك" يحمل اسم "fantomoko"، ويُعرف هذا الحساب بنشر مقاطع مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُظهر مشاهد تمثيلية لجنود يرتدون زي الجيش الأوكراني في سياقات درامية لا تمت للواقع بصلة.

وتشير المعطيات إلى أن الحساب المذكور تم إغلاقه لاحقا بعد انتشار المقطع بشكل واسع وتداوله على أنه مشهد حقيقي من ساحات القتال.

ولم يكتفِ الفريق بهذه النتيجة، بل واصل عملية التحقق للوصول إلى هوية الشخص الظاهر في الفيديو هل هي حقيقية أم لا.

وبعد عملية بحث إضافية، تبين أن صاحب المقطع ليس جنديا أوكرانيا كما زُعم، وإنما شخص ناشط على "تيك توك" يحمل اسم "kussia8814″، اعتاد مشاركة مقاطع قصيرة من حياته اليومية ومحتوى ترفيهي لا علاقة له بالحرب أو بالمؤسسة العسكرية، وتم استخدامه وجهه في صناعة عدد من المقاطع بالذكاء الاصطناعي.

وبناء على مجمل هذه الأدلة الرقمية، يؤكد التحقيق أن الفيديو نتاج عمل فني رقمي، استخدم في سياق مضلل لتصوير مشاهد الحرب في أوكرانيا، مما يسلط الضوء على دور المحتوى المصطنع بالذكاء الاصطناعي في تضليل الرأي العام، وأهمية التحقق من مصادر المقاطع المنتشرة قبل تداولها.