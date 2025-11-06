إسرائيل تعلن منطقة الحدود مع مصر "عسكرية مغلقة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الحرب على ما سماها عمليات التهريب بالمسيّرات على الحدود مع مصر، معلنا تحويل المنطقة المتاخمة للحدود إلى "منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف كاتس أن الوضع الحالي يشكل خطرا على أمن إسرائيل ولا يمكن أن يستمر، مشددا على أنه يجب خلق ردع، وعلى من يعملون في التهريب أن يفهموا أن قواعد اللعبة تتغير وأنهم سيدفعون الثمن.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله للجيش "نعلن الحرب (على التهريب)، وكل مَن يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى".

حلول تكنولوجية

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم الاتفاق على أن تعمل مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع على تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو.

كما اُتفق على تقديم مجلس الأمن القومي المساعدة في قضايا، مثل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة وحيازتها وصيانتها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الدفاع أوعز بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يتفق مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" على التعامل مع تهريب الأسلحة بالمسيرات كتهديد إرهابي.

وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، لكن لم يكشف عن مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي تتلقاها.