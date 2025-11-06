فوضى في قطاع الطيران الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي

عكفت شركات الطيران الأميركية، اليوم الخميس، على إعادة ترتيب جداول الرحلات الجوية، بينما كانت تتلقى سيلا من استفسارات العملاء بعد أن أمرت الولايات المتحدة بتخفيضات في الرحلات الجوية، وذلك في أحدث اضطراب للسفر بسبب الإغلاق الحكومي الممتد.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي -أمس الأربعاء- إنه سيأمر بإجراء تخفيضات كبيرة في الرحلات الجوية في بعض أكثر المطارات ازدحاما بالبلاد، مشيرا إلى مخاطر الإغلاق الحكومي على سلامة الملاحة الجوية.

وأجبر الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة حوالي 13 ألف مراقب حركة جوية، و50 ألف مراقب أمني على العمل دون أجر، مما أثار الخوف من اضطرابات السفر خلال العطلات المقبلة.

وتسبب نقص الموظفين بالفعل في تأخير عشرات الآلاف من الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، في حين قدرت شركات الطيران أن ما لا يقل عن 3.2 ملايين مسافر تأثروا.

وقالت مصادر في القطاع لرويترز إن الجولة الأولى من التخفيضات، التي وصلت إلى نحو 4% من الرحلات المجدولة، ستدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، وسترتفع التخفيضات إلى 5% يوم السبت، و6% يوم الأحد وستصل إلى 10% بحلول الأسبوع المقبل إذا استمر الإغلاق.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز -اليوم الخميس- إنها ستبدأ في تخفيض الرحلات الجوية بداية من غد الجمعة امتثالا للتوجيهات، ولكنها تتوقع تشغيل الغالبية العظمى من جدولها كما هو مخطط له، بما في ذلك جميع الخدمات الدولية طويلة المدى.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية رسميا أمر تخفيض الرحلات الجوية في وقت لاحق من اليوم.

وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغط على المراقبين الجويين، إذ تحتاج إدارة الطيران الاتحادية حوالي 3500 موظف، ويعمل الكثير منهم ساعات عمل إضافية إلزامية وأسابيع من 6 أيام حتى قبل الإغلاق.