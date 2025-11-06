غزالة هاشمي.. أول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا

لم يكن زهران ممداني السياسي الأميركي المسلم الوحيد الذي حقق فوزا في الانتخابات التي شهدتها ولايات أميركية وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء، إذ فازت غزالة هاشمي بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا لتصبح أول أميركية من أصل هندي وأول مسلمة تفوز بمنصب على مستوى الولاية.

وهاشمي أيضا من الحزب الديمقراطي وتقدمت في التصويت النهائي على مقدم البرامج الحوارية المحافظ جون ريد، وحافظت على تقدمها عليه طوال الحملة الانتخابية العامة.

كذلك ركزت في حملتها على قضايا تغير المناخ وحماية البيئة وتوفير مساكن بأسعار معقولة، ووجهت انتقادات إلى الرئيس دونالد ترامب.

وتُعد فرجينيا واحدة من 17 ولاية أميركية يُنتخب فيها نائب الحاكم بشكل منفصل عن الحاكم، وينظر إلى هذا المنصب على أنه منصة انطلاق نحو الترشح لمنصب الحاكم.

وفازت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر بمنصب حاكمة لولاية فرجينيا لتصبح أول امرأة حاكمة لهذه الولاية التي قادها الجمهوري غلين يونغكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

من غزالة هاشمي؟

وصلت هاشمي، البالغة من العمر 61 عاما، إلى الولايات المتحدة طفلة، قادمة من حيدر آباد في الهند، مع عائلتها للانضمام إلى والدها الذي كان يُدرّس في جامعة جورجيا الجنوبية في سافانا.

ونشأت في ولاية جورجيا، ومثّلت مقاطعة تشيسترفيلد في مجلس شيوخ ولاية فرجينيا، في أحدث منصب عام لها في 2019، وكانت حينها أول امرأة مسلمة من أصل هندي تنتخب في هذا المنصب.

وقد أكدت آنذاك أن حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني دول إسلامية كان أحد الأسباب التي دفعتها لدخول المعترك السياسي.

وخلال مسيرتها السياسية، واجهت غزالة اتهامات وتحديات عدة، من بينها الاتهام بمعاداة السامية بسبب مشاركتها في مظاهرة ضد إسرائيل.

وهاشمي حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب الأميركي من جامعة إيموري، وعملت أستاذة في جامعة ريتشموند وكلية سيرجنت رينولدز، إذ كانت أول مديرة لمركز التميز في التدريس والتعلم التابع لها.