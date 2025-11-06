ويتكوف يعلن انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيعلن اليوم الخميس انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.

وأضاف ويتكوف في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية "سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن (…) انضمام دولة إضافية إلى اتفاقات أبراهام"، لكنه امتنع عن الكشف عن اسم الدولة المعنية.

لكن موقع أكسيوس الأميركي ذكر أن الدولة الجديدة هي جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى، والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود، لكن ورد أنها ستنضم إلى الاتفاقات للمساعدة في "إعادة تنشيطها".

ورئيس كازاخستان هو واحد من خمسة قادة من آسيا الوسطى سيلتقون ترامب في البيت الأبيض الخميس.

واتفاقات أبراهام هي سلسلة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، وتعتبر أول تطبيع عربي إسرائيلي علني بالقرن الـ21.

وسماها مهندسوها بهذا الاسم للتعبير -في رأيهم- عن الارتباط بين اليهود والعرب لاشتراكهم في الجد الأكبر نبي الله إبراهيم عليه السلام.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع توسّعا لاتفاقات أبراهام لتشمل دولا عربية أخرى، معتبرا أنها ستساعد على إرساء سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.

ووقعت اتفاقات أبراهام في 15 سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل بوساطة أميركية.