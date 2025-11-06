عاجلعاجل,
عاجل| ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 20:44 (توقيت مكة)
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف:
- نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها.
- سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.
- خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة.
- حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو الخطوة المهمة التي سنعمل عليها بعد وقف حرب غزة.
- نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح.
- مسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح ستكون اختبارا لمسار نزع السلاح.
