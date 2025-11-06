عاجل,
أخبار|فلسطين

عاجل| ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام

Published On 6/11/2025
|
آخر تحديث: 20:44 (توقيت مكة)

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف:

  • نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها.
  • سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.
  • خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة.
  • حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو الخطوة المهمة التي سنعمل عليها بعد وقف حرب غزة.
  • نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح.
  • مسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح ستكون اختبارا لمسار نزع السلاح.
المصدر: الجزيرة

