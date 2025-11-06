أخبار|لبنان

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريبا

Published On 6/11/2025
التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

