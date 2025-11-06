الجيش الإسرائيلي يستعد لقتال محتمل ضد حزب الله

قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله قريبا في لبنان، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بما يتعلق بتنفيذ نزع سلاح الحزب.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته والعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب.

أتى ذلك بعد أن وجه حزب الله رسالة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال فيها إن موضوع حصر السلاح لا يُبحث استجابة لطلب أجنبي بل يناقش في إطار وطني.

وأضاف فيها أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه قبل سنة، مشيرا إلى أن لبنان معني بوقف العدوان الإسرائيلي وليس بالاستدراج إلى تفاوض سياسي مع إسرائيل.

وأكد حقه في مقاومة الاحتلال إلى جانب الجيش والشعب اللبنانيين، قائلا "لا يندرج دفاعنا تحت عنوان قرار السلم أو الحرب".

والأحد، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان، مطالبا بسرعة نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان، متهما الرئيس اللبناني بالمماطلة في نزع سلاح الحزب.

وقال كاتس حينها إن "حزب الله يلعب بالنار"، وطالب الحكومة اللبنانية الوفاء "بالتزاماتها بنزع سلاح الحزب وإخراجه من جنوب لبنان"، بحسب قوله.

وقررت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في أغسطس/آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة. ووضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها حزب الله.

وصعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان في الأسابيع الأخيرة، بزعم تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من حزب الله، ونفذت أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.