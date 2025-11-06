عاجل | البرهان: عازمون على دحر المليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس على عزم الجيش السوداني تأمين حدود السودان كافة حتى أقصاها، وذلك في كلمة خلال اجتماعه مع القيادة الجوالة.

وقال إن الجيش السوداني عازم على "دحر الميليشيا المتمردة" بإشارة على قوات الدعم السريع، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم، وفق وصفه.

وأضاف أن ما وصفها بـ"الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار" ضد السودان وجيشها "ستنكسر وسينتصر فيها الشعب"، متابعا "ماضون إلى نصر قريب وعاجل"، بحسب قوله.