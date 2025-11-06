البرهان: الجيش السوداني عازم على "دحر المليشيا المتمردة"

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس على عزم الجيش السوداني تأمين حدود السودان كافة حتى أقصاها، وذلك في كلمة خلال اجتماعه مع القيادة الجوالة.

وقال إن الجيش السوداني عازم على "دحر المليشيا المتمردة" بإشارة على قوات الدعم السريع، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم، وفق وصفه.

وأضاف أن ما وصفها بـ"الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار" ضد السودان وجيشها "ستنكسر وسينتصر فيها الشعب"، متابعا "ماضون إلى نصر قريب وعاجل"، بحسب قوله.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة الفاشر التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، وتحدثت تقارير عن مجازر ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، مما أدى إلى نزوح آلاف العائلات إلى مناطق أكثر أمنا في شمال وغرب دارفور.

أكبر أزمة إنسانية

على صعيد متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن ما يحدث في السودان الآن مروع للغاية لدرجة يصعب وصفها بالكلمات، مشيرة إلى أن "السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم".

ولفتت إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في السودان وأكثر من 12 مليون شخص أجبروا على الفرار، كما أن أكثر من 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة.

وشددت على أن قوات الدعم السريع تنفذ عمليات قتل من منزل إلى منزل وهجمات وحشية أخرى.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.