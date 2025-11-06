ظهور شعار "ترامب رئيسك" خلال احتفالية فوز زهران ممداني اختراق أم حقيقة؟

بعد الفوز التاريخي للمرشح الديمقراطي الأميركي زهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك، انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لظهور عبارة "ترامب هو رئيسك" على شاشة ضخمة خلال احتفالية ممداني مع أنصاره بالفوز.

وادعى ناشطون على المنصات الرقمية أن الشاشة تعرضت للاختراق من قبل مجهولين بهدف إفساد لحظة النصر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد هاجم ممداني علنا خلال الحملة الانتخابية، وهدد بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال فوزه.

كما اعتبر آخرون أن الرسالة التي ظهرت على الشاشة دليل على الفوضى السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية، حيث تبنت صحف إسرائيلية، مثل "جيروزاليم بوست"، هذه الرواية.

حقق الفيديو مع الادعاء المرافق له ملايين المشاهدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط استغراب واسع من صمت حملة ممداني الانتخابية حيال هذه الواقعة.

🔥🚨BREAKING: Mayor elect Zohran Mamdani Headquarters screen was just hacked: "Trump is your president" pic.twitter.com/FpXPSdNJvT — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) November 5, 2025

هكر أم حقيقي

وتتبع فريق "الجزيرة تحقق" الفيديو المتداول، الذي تبين أنه حقيقي إلا أنه في سياق مضلل تماما، حيث يظهر على شاشة العرض في الاحتفالية خلال إذاعة مناقشة مباشرة على قناة "سبكترام نيوز إن واي 1" (Spectrum News NY1) حول نشر البيت الأبيض تصميم مستوحى من شعار فريق "نيويورك نيكس" لكرة السلة مع عبارة "ترامب رئيسك"، قبل حذفها.

ونقل موقع "فرونت أوفيس سبورتس" الأميركي عن مصدر مقرب من فريق "نيويورك نيكس" أن الفريق تواصل مع البيت الأبيض بشأن التصميم، وأنهم قاموا بإزالته طواعية.

ووفق الموقع، أوضح الفريق أنه "سيظل محايدا في الأمور السياسية. نأمل أن يؤدي جميع المسؤولين المنتخبين، سواء الحاليين أو الذين تم انتخابهم مؤخرا، عملهم بشكل جيد في مناصبهم".

ويتضح هذا جليا في البث الحي عبر منصة فيسبوك لأكثر من 3 ساعات لقناة بي بي إس نيوز (PBS News)، إذ يظهر في التوقيت (1:48:52) اللقطة التي ادعى مروجوها أن الشاشة تعرضت لحظتها لاختراق، هو أمر لم يحدث تماما.

ورغم تهديدات ترامب السابقة حال انتخاب ممداني عمدة لنيويورك، فإن الرئيس الأميركي قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عقب يوم إعلان فوز المرشح الديمقراطي إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على عمدة نيويورك المنتخب أن يحترم واشنطن -ودعمها المالي للمدينة- إذا ما أراد أن ينجح.