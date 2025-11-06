أخبار|الكاميرون

الكاميرون.. بيا يؤدي اليمين لولاية تاسعة وسط جدل انتخابي

(FILES) Cameroon President Paul Biya (L), and his wife Chantal Biya (R), react during the May 20 parade marking the 52nd celebration of Unity Day in Yaounde on May 20, 2024.
بعد توليه السلطة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982، يؤدي الرئيس بول بيا اليوم اليمين الدستورية لولاية تاسعة (الفرنسية)
يستعد الرئيس الكاميروني بول بيا لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية تاسعة، بعد إعلان فوزه في انتخابات 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط رفض واسع من المعارضة التي شككت في نزاهة العملية الانتخابية.

ستُقام المراسم الرسمية في مقر الجمعية الوطنية في ياوندي اليوم الخميس السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور أعضاء البرلمان وممثلي المؤسسات الدستورية، إضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية.

A general view of newspapers with headlines of the re-election of Cameroon's President Paul Biya, at a newsstand in Yaounde, on October 28, 2025 a day after the Cameroon presidential election results were announced.
إعادة انتخاب رئيس الكاميرون بول بيا لولاية تاسعة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)

وستتضمن المراسم أداء اليمين الدستوري أمام المحكمة العليا، وفقا للمادة السابعة من الدستور، حيث يُطلب من الرئيس المنتخب التعهد بحماية الدستور وخدمة الأمة.

يلي ذلك خطاب رسمي يُنتظر أن يحدد فيه بيا أولويات فترته الجديدة، وسط ترقب داخلي وخارجي لما سيطرحه بشأن ملفات الأمن والاقتصاد والوحدة الوطنية.

في المقابل، رفض مرشحون معارضون، أبرزهم عيسى تشيروما بكاري، الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأطلقوا حملات احتجاجية أبرزها "المدن الشبح"، التي تهدف إلى شلّ النشاط في المدن الكبرى.

Elodie Fogue Matuekam, 40, mourns her husband, Achille Simo Fokam, who, according to his family, was killed by security forces following opposition rejection of President Paul Biya’s election victory amid violent protests, in Douala, Cameroon, October 29, 2025. REUTERS/Zohra Bensemra
كاميرونية تبكي زوجها الذي قتلته قوات الأمن عقب رفض المعارضة لفوز الرئيس بول بيا (رويترز)

وقد فرّ بعضهم إلى الخارج، وسط تضييق أمني واعتقالات طالت نشطاء ومراقبين.

وتأتي هذه الولاية في ظل تحديات متراكمة، أبرزها النزاع في المناطق الناطقة بالإنجليزية، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، وتزايد الانتقادات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات السياسية.

ورغم ذلك، يواصل بيا التمسك بخطاب الاستقرار، معتبرا أن استمرار حكمه ضمان لوحدة البلاد في وجه ما يصفه بـ"التهديدات الانفصالية والإرهابية".

epa12448593 Presidential candidate Issa Tchiroma Bakary, leader of the Cameroon National Salvation Front and former employment minister, prepares to cast his vote for the presidential elections in Garoua, Cameroon, 12 October 2025. Twelve candidates are running in the presidential elections, including incumbent President Paul Biya, 92, who seeks an eighth term. EPA/ABAKAR ALI
المرشح الرئاسي عيسى تشيروما بكاري زعيم جبهة الإنقاذ الوطني الكاميرونية رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات (الأوروبية)

ويُنظر إلى مراسم القسم هذه بوصفها لحظة مفصلية في تاريخ الكاميرون السياسي، حيث تتقاطع رمزية الاستمرارية مع تصاعد المطالب بالتغيير، في بلد يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة.

ويحكم بيا، البالغ من العمر 92 عاما، البلاد منذ عام 1982، ويُعد من أقدم القادة في العالم من حيث مدة الحكم.

وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بنسبة رسمية تجاوزت 70%، رغم تقارير محلية ودولية تحدثت عن مخالفات انتخابية، وتضييق على المعارضة، وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق الناطقة بالإنجليزية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

