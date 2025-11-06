"ذكاء ميداني وتفوق إعلامي".. فيديو القسام يثير تفاعلا واسعا

احتفت المنصات الرقمية بأحدث فيديوهات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي وثق خداعا ممنهجا على جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات استخراج جثث الأسرى.

ونشرت القسام فيديو بعنوان "هذا المشهد الحقيقي"، ويظهر عملية خداع أمنية لتضليل جيش الاحتلال وحرمانه من معرفة أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين وجثث القتلى في قطاع غزة.

وقالت القسام، إن جيش الاحتلال كان يراقب بالمسيّرات عملية استخراج جثث قتلاه، وأضاف مواقع احتجاز الجثث إلى بنك أهدافه وقصفها خلال موجات القصف بعد وقف إطلاق النار.

وأكد الجناح العسكري لحماس، أنه اعتمد "عددا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل الاحتلال وحرمانه من المعلومات الحقيقية"، مشيرا إلى أن تلك العمليات "انطلت على الاحتلال فحاول استغلالها لتشويه المقاومة".

وكان جيش الاحتلال قد نشر فيديو -قبل أكثر من أسبوع- وزعم أنه وجد دليلا موثقا يتهم حماس بالقيام بعملية تصوير زائف لاستخراج جثث الأسرى ثم إعادة دفنها قبل وصول طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تفاعلت آنذاك على نطاق واسع مع فيديو الجيش، ووصفت ما جرى بـ"الفبركة" وافتعال حماس عملية اكتشاف رفات الأسرى القتلى.

ذكاء فلسطيني

من جهته، رصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/11/6) تفاعل المنصات مع إزاحة القسام الستار عن عملية خداع الاحتلال أثناء استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين.

ومن التعليقات، قال حميد إن المقاومة الفلسطينية أعطت الاحتلال الإسرائيلي درسا تاريخيا لن ينساه، كما اقترح أن تدرس هذه التكتيكات الأمنية والعسكرية لدى الجيوش العربية وغيرها فكتب:

رغم مكر الكيان الصهيوني لتضليل الشعوب والحكام، لكن المقاومة الباسلة أعطتهم درسا لم ينسوه ابدا عبر التاريخ، وعلى الأنظمة أن تدرس جيوشها هذه التكتيكات الخارقة. بواسطة حميد

واعتبرت صوفا فيديو القسام دليلا دامغا جديدا يؤكد أن جيش الاحتلال لا يساوي شيئا أمام دهاء المقاومة الفلسطينية وإدارتها المعركة بنجاح على مختلف الصعد، وغردت:

جيوش من AI (الذكاء الاصطناعي) تحاربهم المقاومة بفراش ووسادة. ماذا يلزم بعد للكيان الصهيوني لكي يدرك أنه لا يساوي شيئا؟ بواسطة صوفيا

وفي السياق ذاته، أعرب محمد عن قناعته بأن الفيديو يحمل رسالة مفادها، أن القسام يتفوق في الحرب الإعلامية على جيش الاحتلال.

الفيديو كان رسالة بأن الحرب الإعلامية جزء من المعركة، والقسام هو المتفوّق فيها. بواسطة محمد

أما "آنو" فقد أشار إلى المراقبة الدقيقة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، في محاولة منها لمعرفة أماكن احتجاز الأسرى والقتلى، فضلا عن تحركات عناصر المقاومة.

إسرائيل لديها أقمار صناعية ومساحة غزة صغيرة جدا حتى ولو لم يكن لديها (إسرائيل) أي مسيّرات، فإنها تراقب كل التحركات على سطح غزة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بواسطة آنو

وعن أحدث تطورات ملف جثث الأسرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية -الخميس- إنه تم التعرف إلى رفات أسير سلمته حماس، مساء الأربعاء، يعود لمحتجز تنزاني، كاشفة أنه يتبقى في قطاع غزة جثث 6 أسرى (5 إسرائيليين وسادس أجنبي الجنسية).