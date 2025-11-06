حرب إعلامية أم تضليل حقيقي؟.. القسام تنشر فيديو لعملية استخراج جثث الأسرى

أثار مقطع فيديو لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يكشف كيفية تضليلها لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات استخراج جثث الأسرى القتلى في قطاع غزة، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو الذي حمل عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"، عرض مشاهد لأساليب خداعية استخدمها مقاتلو القسام من أجل حرمان إسرائيل من الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن الجثث.

وأشارت القسام إلى أن الجيش الإسرائيلي "راقب استخراج جثث قتلاه عبر طائرات مسيّرة، ثم أضاف تلك المواقع لبنك أهدافه قبل أن يستهدفها خلال موجات القصف بعد وقف إطلاق النار".

"هذا هو المشهد الحقيقي".. فيديو للقسّام يكشف أساليب خداعيّة طبقها مقاتلوها لحرمان إسرائيل من الحصول على معلومات حقيقية بشأن أماكن جثث الأسرى في قطاع غزة pic.twitter.com/ecF5BARvcX — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 5, 2025

وأكدت الكتائب أنها اعتمدت في إطار الخداع الأمني "عددا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من المعلومات الحقيقية".

كما قالت إن التصوير الذي بثه جيش الاحتلال -قبل أيام- لعملية استخراج إحدى الجثث كان عبارة عن "عملية تضليل قام بها أمن المقاومة وانطلت على العدو فحاول استغلالها لتشويه المقاومة".

وختمت كتائب القسام الفيديو بأن "أخلاق المقاومة وتعاليم ديننا الحنيف في التعامل مع الأسرى وجثامين القتلى لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء".

وقد تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الفيديو، حيث أشاد كثيرون بـ"ذكاء وحكمة" كتائب القسام في خداع الجيش الإسرائيلي رغم ما يمتلكه من قدرات تكنولوجية متقدمة ومراقبته الدقيقة لأجواء قطاع غزة عبر طائراته المسيرة.

كتائب الشهيد عزالدين القسام عباقرة بشكل لا يوصف

متابع لهم منذ 2011 , دهاءهم يُدرّس وهم خير من يعرف الصهاينة — yazeed (@YJQUDAH) November 5, 2025

وأشار آخرون إلى أن الاحتلال يعتمد في عملياته على آلاف المستشارين والخبراء والضباط المتقاعدين إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك نجحت المقاومة في تضليله.

وكتب أحد النشطاء ساخرا: "يعني كل طيران التجسس والمخابرات والأمريكان والعالم كانوا يتجسسون على تسليم مخدة؟"، في إشارة إلى المشهد الذي ظهر فيه عناصر المقاومة ينقلون جسما مموها لإرباك طائرات الاحتلال.

بعد أكثر من سنتين من القتال، وبعد استشهاد قادتها الواحد تلو الآخر، مازالت كتائب القسام في غزة صامدة، بل وتستخدم أساليب لخداع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إنها آية من آيات الله وفضله على عباده المؤمنين.

pic.twitter.com/XIv3OqRUX0 — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) November 6, 2025

وأضاف آخر "حتى في أوج الحرب، العقول تقاتل مثل السلاح.. القسام يربك إسرائيل بحرب عقول لا تُرى بالعين".

في المقابل، شكك عدد من النشطاء في رواية كتائب القسام بشأن الفيديو، معتبرين أن نشره جاء بعد أيام من بث الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا قال إنه يوثق استخراج جثة أحد الأسرى في غزة.

المشاهد التي بثها الاحتلال واحتفل بها أذناب المحتل كانت عبارة عن خداع مقصود من المقاومة! القسام: المقاومة اعتمدت على الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج جثث الإسرائيليين؛ لتضليل الاحتلال نؤكد أن التصوير الذي بثته الاحتلال لاستخراج جثة هو عبارة عن عملية تضليل نفذتها المقاومة. pic.twitter.com/h5ZDkSLfB3 — حاج صــقــر (@palsaqrrr105) November 5, 2025

ورأى هؤلاء أن توقيت نشر القسام للفيديو يثير تساؤلات حول هدفه، وما إذا كان محاولة لتفنيد رواية الاحتلال أو لإعادة توجيه السردية الإعلامية بعد انتشار المقطع الإسرائيلي على نطاق واسع.

كتائب القسام نفذت عملية خداع استخباراتي في نقل جثث الأسري الإسرائيليين pic.twitter.com/fSA2yCnhKY — محمود البنا (@Mahmoudalbana97) November 5, 2025

وأشار آخرون إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم المشاهد التي نشرها لتبرير قصفه لمواقع في غزة بعد وقف إطلاق النار، مما جعل بعض المتابعين يرون أن رد القسام بالفيديو الجديد يأتي في إطار معركة الروايات وتبادل الرسائل الإعلامية بين الجانبين.

ورأى مدونون أن الفيديو يعكس تصعيدا في حرب المعلومات بين الجانبين، مؤكدين أن المقاومة باتت تدير معاركها بعقلية أمنية وإعلامية متطورة أربكت إسرائيل وأجهزتها الاستخبارية.