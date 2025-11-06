أخبار|جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تحقق بكيفية "خداع" 17 مواطنا للقتال في أوكرانيا

In this image, made from video and provided by Russian Defense Ministry Press Service on Thursday, Nov. 6, 2025, Russian soldiers prepare a drone for reconnaissance of Ukrainian positions on an undisclosed location in Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
روسيا عملت على توظيف مقاتلين أجانب في جيشها منذ بدء الحرب مع أوكرانيا (أسوشيتد برس)
Published On 6/11/2025
|
آخر تحديث: 15:15 (توقيت مكة)

تلقت جنوب أفريقيا نداءات استغاثة من 17 مواطنا انضموا إلى قوات مرتزقة في الصراع الروسي الأوكراني، وفق ما أعلنته الحكومة اليوم الخميس.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا في بيان "أمر الرئيس سيريل رامافوزا بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى تجنيد هؤلاء الشباب في هذه الأنشطة التي يبدو أنها أنشطة مرتزقة بذريعة عقود عمل مربحة".

وتتراوح أعمار هؤلاء الأشخاص بين 20 و39 عاما، وهم محاصرون في منطقة دونباس التي مزقتها الحرب في أوكرانيا، وفق البيان.

وقال الناطق باسم رامافوزا إنه من غير الواضح في أي جانب يقاتل الرجال، ولكن روسيا اتُهمت بتجنيد مقاتلين من دول أخرى للقتال في الحرب تحت ستار عرض وظائف عليهم.

وأدان البيان بشدة استغلال الشباب الضعفاء من قبل أفراد يعملون مع كيانات عسكرية أجنبية.

وذكر أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل عبر القنوات الدبلوماسية لإعادة الأشخاص إلى وطنهم.

وكانت كل من الهند ونيبال أعلنتا أن بعض مواطنيهما جُندوا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا بوعد بتوفير فرص عمل، بينما زعمت أوكرانيا أن روسيا تستخدم مرتزقة من دول أفريقية ودول أخرى منها عربية كسوريا والأردن والعراق في الحرب، وهو ما لا تعلق عليه موسكو عادة.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز

