تركيا تحتجز 63 شخصا في شبكة احتيال خاصة بقراءة الطالع

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة احتجزت ما إجماليّه 62 شخصا للاشتباه في صلاتهم بعصابة احتيال من قارئي الطالع وأشخاص يدعون أنهم وسطاء.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن المجموعة متهمة بالاحتيال وابتزاز العملاء عبر الإنترنت.

وأضافت أن الشرطة صادرت هواتف وبطاقات اتصال (سيم كارد) وأجهزة لاب توب وكميات كبيرة من المواد الرقمية في مداهمات عبر 29 مدينة وإقليما.

وذكرت صحيفة صباح المحلية أن المجموعة استهدفت المئات من الضحايا.

يشار إلى أن قراءة الطالع منتشرة في تركيا بينما تحذر السلطات المواطنين بانتظام من عمليات الاحتيال المرتبطة بها.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه جرى استهداف اثنين من مواقع قراءة الطالع الشهيرة في يوليو/تموز بتهمة الاحتيال واحتجز مؤسسهما.