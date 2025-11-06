ترامب يقاطع قمة مجموعة الـ20 لانعقادها في جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يحضر قمة مجموعة الـ20 المقرر عقدها في جنوب أفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف -في كلمة له خلال منتدى الأعمال الأميركي الذي أقيم في ميامي أمس الأربعاء- "إن جنوب أفريقيا لا ينبغي أن تكون ضمن مجموعة الـ20".

وأكد الرئيس الأميركي أنه لم يؤيد مطلقا بعض الأحداث التي وقعت في جنوب أفريقيا، لكنه لم يوضح تلك الأحداث.

وتبدي واشنطن انزعاجها من الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت خلالها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وخلال استقباله نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بالبيت الأبيض في مايو/أيار الماضي، قال ترامب للصحفيين "إن جرائم خطيرة تُرتكب ضد البيض في جنوب أفريقيا وإن الحكومة فشلت في منعها".

ورد رامافوزا على اتهام ترامب قائلا إن حكومته "تسعى للسيطرة على معدلات الجريمة في البلاد"، رافضا الادعاء بأن الجرائم تستهدف البيض فقط.

وفي وقت سابق من العام، الجاري قاطع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى نوفمبر /تشرين الثاني 2025.

وتعد مجموعة الـ20، منبرا لـ20 عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضوا يمثلون نحو 60% من سكان العالم، وما يقدر بـ85% من إجمالي اقتصاده.