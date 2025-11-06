أخبار|تجويع غزة|فلسطين

بالصور.. وقف إطلاق النار لم ينهِ المعاناة في غزة

Palestinians gather to receive food from a charity kitchen amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, November 5, 2025. REUTERS/Haseeb Alwazeer TPX IMAGES OF THE DAY
السكان يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة ويواجهون الجوع يوميا (رويترز)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 14:32 (توقيت مكة)

تواجه غزة حربا جديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حيث يعيش آلاف النازحين بلا مأوى، وسط خيام مهترئة ومستلزمات شتوية محظورة من الوصول.

A displaced Palestinian child looks out from the front of his tent, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Nuseirat, central Gaza Strip, November 6, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
طفل فلسطيني في خيمة مهترئة بالعراء بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
A woman hangs clothes on a washing line inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
امرأة فلسطينية داخل مخيم للنازحين في مدرسة تحولت إلى مأوى في حي الرمال مدينة غزة (الفرنسية)
A Palestinian woman sits in front of her tent, which was set up in a cemetery in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, Friday, Oct. 31, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
امرأة فلسطينية تجلس أمام خيمتها التي نصبت في مقبرة خان يونس جنوب قطاع غزة (أسوشيتد برس)

ويعيش أكثر من مليون شخص في غزة تحت خط الفقر، وتواجه محطات ضخ المياه توقفا جزئيا بسبب نقص الوقود، بينما تقتصر الكهرباء على ساعات محدودة يوميا، مما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات أساسية مثل المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.

A woman stands with children inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
امرأة فلسطينية مع أطفالها يقفون داخل مخيم للنازحين في مدرسة تحولت إلى مأوى في حي الرمال مدينة غزة (الفرنسية)
A boy fills a plastic bottle with water inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
السكان يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون انقطاع الكهرباء ونقص المياه بسبب توقف محطات الضخ (الفرنسية)
Children eat inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الأونروا تؤكد أن 93% من الخيام غير صالحة للسكن بينما تُمنع مستلزمات الإيواء الشتوية من الوصول إلى القطاع (الفرنسية)

وتتكدّس الأسر في طوابير للحصول على وجبات غذائية محدودة، ويعتمد مئات الآلاف من الغزيين على المساعدات لتغطية جزء من احتياجاتها اليومية، وفق تقرير منظمة الأغذية العالمية. ويستمرّ الأطفال في مواجهة خطر الجوع نتيجة نقص الحصص الغذائية.

Palestinians gather to receive food from a charity kitchen amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, November 5, 2025. REUTERS/Haseeb Alwazeer
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
Children eat inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الأسر تتكدس في طوابير للحصول على وجبات غذائية محدودة لسد جزء من احتياجاتها اليومية (الفرنسية)

ويظل وصول المساعدات محدودا رغم وقف إطلاق النار، كما يحتاج السكان المتضررون إلى دعم دولي عاجل، وفق تحذيرات المنظمات الإغاثية، بينما يبقى أكثر من مليوني في قطاع غزة معرضين للمعاناة اليومية.

A child eats inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
المنظمات الإنسانية تحذر من استمرار المعاناة اليومية وتؤكد الحاجة إلى دعم دولي عاجل (الفرنسية)
Children sit inside a camp for displaced Palestinians at a school-turned-shelter in Al-Rimal neighbourhood of Gaza City on November 5, 2025. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الأطفال في غزة يواجهون خطر الجوع والتشرد ونقص الملابس والبطانيات وسط ظروف إنسانية صعبة (الفرنسية)
KHAN YUNIS, GAZA - NOVEMBER 4: Palestinians flock to the markets to purchase essential goods they had long been unable to access after the entry of commercial goods through the Kerem Abu Salem Crossing following the ceasefire agreement between Israel and Hamas in Khan Yunis, Gaza on November 4, 2025. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)
غزة تواجه حربا جديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار ويعيش آلاف النازحين دون أدنى مقومات الحياة (الأناضول)

وتؤكد أرقام الأونروا أن الخيام غير صالحة للسكن بنسبة 93%، وأن ملايين الأطفال يعيشون في ظروف إنسانية صعبة تهدد حياتهم، وسط نقص في الملابس والبطانيات والتدفئة، مما يجعل فصل الشتاء القادم مرحلة جديدة من المعاناة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

