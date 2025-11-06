بالصور.. وقف إطلاق النار لم ينهِ المعاناة في غزة

تواجه غزة حربا جديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حيث يعيش آلاف النازحين بلا مأوى، وسط خيام مهترئة ومستلزمات شتوية محظورة من الوصول.

ويعيش أكثر من مليون شخص في غزة تحت خط الفقر، وتواجه محطات ضخ المياه توقفا جزئيا بسبب نقص الوقود، بينما تقتصر الكهرباء على ساعات محدودة يوميا، مما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات أساسية مثل المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.

وتتكدّس الأسر في طوابير للحصول على وجبات غذائية محدودة، ويعتمد مئات الآلاف من الغزيين على المساعدات لتغطية جزء من احتياجاتها اليومية، وفق تقرير منظمة الأغذية العالمية. ويستمرّ الأطفال في مواجهة خطر الجوع نتيجة نقص الحصص الغذائية.

ويظل وصول المساعدات محدودا رغم وقف إطلاق النار، كما يحتاج السكان المتضررون إلى دعم دولي عاجل، وفق تحذيرات المنظمات الإغاثية، بينما يبقى أكثر من مليوني في قطاع غزة معرضين للمعاناة اليومية.

وتؤكد أرقام الأونروا أن الخيام غير صالحة للسكن بنسبة 93%، وأن ملايين الأطفال يعيشون في ظروف إنسانية صعبة تهدد حياتهم، وسط نقص في الملابس والبطانيات والتدفئة، مما يجعل فصل الشتاء القادم مرحلة جديدة من المعاناة.