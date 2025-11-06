السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة

أعلنت وكالة يوروجست (Eurojust) القضائية التابعة، للاتحاد الأوروبي، أن المحققين الأوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، وألقوا القبض على 9 أشخاص يُشتبه في قيامهم بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

ويُزعم أن المشتبه بهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (689 مليون دولار أميركي) من خلال طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي حُوّلت لاحقا إلى نقود، وفقا ليوروجست.

وذكرت الوكالة أن السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا تعاونت في التحقيق.

وأوضحت أن العملية نُفذت الأسبوع الماضي، حيث جرت اعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت إلى مصادرة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدا وعملات مشفرة.

ووفقا لوكالة يوروجست، أنشأت المجموعة عشرات منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة، والتي بدت شرعية ووعدت بعوائد مرتفعة.

واستُدرج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات إخبارية ملفقة، وترويجات وهمية من مشاهير أو مستثمرين ناجحين، حيث حوّل الضحايا الأموال بالعملة المشفرة إلى تلك المنصات، ولم يروها بعد ذلك.