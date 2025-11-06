الاحتلال يهدم منازل بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة قطنة، شمال غرب القدس المحتلة، بالإضافة إلى منشآت سكنية في تجمع الحثرورة البدوي، في حين واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين في بلدة قطنة بعد محاصرتها منذ ساعات الصباح، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن مساحة كل منزل تبلغ نحو 150 مترا مربعا ويقطنهما ما لا يقل عن 20 فردا.

من جانبها، أكدت محافظة القدس أن هدم المنزلَين يأتي في إطار سياسة تصعيدية تستهدف منازل الفلسطينيين في شمال غرب القدس والمناطق المحيطة بها.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية أن مستوطنين، وبحماية من قوات الاحتلال، هدموا 4 بركسات سكنية في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس، بعد أن طوقت القوات الموقع ومنعت السكان من الاقتراب، ما أدى إلى تدمير مساكن ومرافق أساسية لعدة عائلات وتهديدها بالتهجير القسري.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وثقت الجزيرة تنفيذ 17 عملية هدم في مدينة القدس، بينها 12 عملية هدم نفذتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أجبرت بلدية الاحتلال 5 مواطنين على هدم منازلهم بشكل قسري.

اقتحام الأقصى

وفي السياق، اقتحم 143 مستوطنا المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت منع المصلين من دخول الأقصى خلال فترة الاقتحامات. في حين سُجل دخول 916 سائحا أجنبيا عبر بوابة السياحة الإسرائيلية، بحسب بيانات محافظة القدس.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم وثَّقت الجزيرة نت اقتحام نحو 10 آلاف و849 مستوطنا ومستوطنة المسجد الأقصى، وتخلل تلك الاقتحامات جملة من الانتهاكات، خاصة مع احتفال المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في ساحاته.